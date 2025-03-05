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В Україні до кінця тижня буде тепло – синоптики прогнозують до +18 градусів

13:25, 5 березня 2025
Тепла погода триматиметься приблизно до 14 березня.
В Україні до кінця тижня буде тепло – синоптики прогнозують до +18 градусів
Фото: ukraina.info
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До кінця цього тижня в Україні очікується тепла погода. За словами синоптикині Наталки Діденко, вдень температура повітря підніметься до +14+16 градусів, а в деяких районах центру та півдня навіть до +18 градусів.

Завтра, 6 березня, в Україні ще будуть сильні вітри з поривами до 15-20 метрів за секунду. Однак вже з 7 по 9 березня вітер стихне, ставши помірним або навіть слабким, а погода буде сонячною або з мінливою хмарністю.

У Києві завтра без опадів, проте вітер буде сильним і рвучким, а температура вдень досягне +15 градусів. Протягом п’ятниці, суботи та неділі вітри послабшають, і погода буде сухою та ясною. У п'ятницю температура підніметься до +15 градусів, а в суботу та неділю трохи знизиться до +10+12 градусів.

Найближче похолодання в Україні прогнозують на 14-15 березня.

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