Екскерівника Одеського обласного ТЦК Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн грн

Скеровано до суду справу колишнього керівника Одеського ТЦК Євгена Борисова.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Йдеться про Євгена Борисова.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

"За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження", – зазначили у Бюро.

Борисову загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, 25 грудня працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

За даними Бюро, після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.