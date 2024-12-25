У Києві знову затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова

За нього внесли заставу у понад 39 млн, а після виходу з ізолятора, за даними ДБР, він планував переховуватися від слідства та виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

За даними Бюро, після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у столиці 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України.

За версію слідства він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.

«На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року», - пишуть у ДБР.

Також ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 тис. євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили про завершення розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова щодо підробки документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.