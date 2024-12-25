В Киеве снова задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова

За него внесли залог в более чем в 39 млн, а после выхода из изолятора, по данным ГБР, он планировал скрываться от следствия и выехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали в Киеве эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

По данным Бюро, после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Работники ГБР задержали экс-должностного лица в столице 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины.

По версии следствия он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей, как такой, что связана с защитой Родины.

«На основании ошибочного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года», - пишут в ГБР.

Также ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины – организация легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках этого уголовного производства, по материалам ГБР, суд передал в управление АРМА здание площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 тыс. евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 по стоимости 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Ранее в Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования уголовного производства в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова относительно подделки документов.

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