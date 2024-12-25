Япония передаст Украине $3 млрд из замороженных российских активов

Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Японии.

Фото: mil.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Токио приняло решение передать Киеву дополнительные $3 млрд, обеспеченные замороженными активами России, сообщил Зеленский.

«Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий», - отметил президент.

Зеленский также поздравил Ишибу с избранием на должность премьер-министра Японии и поблагодарил за общую помощь Украине, которая уже достигла $12 млрд.

Во время разговора президент Украины рассказал о массированном обстреле российскими войсками энергетической инфраструктуры в рождественскую ночь. Он подчеркнул важность поддержки Японии в достижении справедливого и прочного мира.

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