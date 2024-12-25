Японія передасть Україні $3 млрд із заморожених російських активів

Володимир Зеленський провів переговори з премʼєром Японії.

Фото: mil.in.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Токіо ухвалило рішення передати Києву додаткові $3 млрд, забезпечені замороженими активами Росії, повідомив Зеленський.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів», — зазначив президент.

Зеленський також привітав Ішібу з обранням на посаду прем’єр-міністра Японії та подякував за загальну допомогу Україні, яка вже досягла $12 млрд.

Під час розмови президент України розповів про масований обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури в різдвяну ніч. Він наголосив на важливості підтримки Японії у досягненні справедливого й тривалого миру.

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