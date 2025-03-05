Экс-главу Одесского областного ТЦК Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн грн

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Речь идет о Евгении Борисове.
Обвинительный акт направлен в суд.
В ходе расследования задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.
"При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие
его собственности, прав на него и источников происхождения", – отметили в Бюро.
Борисову грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как известно, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн. гривен.
По данным Бюро, после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.
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