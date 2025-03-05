Экс-главу Одесского областного ТЦК Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн грн

Направлено в суд дело бывшего руководителя Одесского ТЦК Евгения Борисова.

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Речь идет о Евгении Борисове.

Обвинительный акт направлен в суд.

В ходе расследования задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

"При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие

его собственности, прав на него и источников происхождения", – отметили в Бюро.

Борисову грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн. гривен.

По данным Бюро, после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.