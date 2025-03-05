Украинцы вскоре получат кэшбек за декабрь и январь – Минэкономики работает над выплатами

3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбека.

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В Украине еще не были выплачены средства по программе «Национальный кэшбек» за декабрь и январь, однако правительство уверяет, что ситуация под контролем. Пресс-служба «Дії» сообщила, что средства уже выделены, и выплаты поступят в ближайшее время. Однако точная дата их поступления не указана.

«Платежи обрабатывают, и 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбэка за декабрь и январь совсем скоро», - говорится в заявлении.

Остаточные средства можно будет потратить на такие нужды, как коммунальные услуги, донаты, военные облигации, медицинские услуги и образование.

Кроме того, Министерство экономики Украины заверило, что выплаты накопленных украинцами средств в рамках программы «Национальный кэшбек» за декабрь 2024 года и январь 2025 года уже в обработке.

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