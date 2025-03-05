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Главы МИД стран НАТО соберутся на заседание 3-4 апреля

12:58, 5 марта 2025
Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Главы МИД стран НАТО соберутся на заседание 3-4 апреля
Фото: Shutterstock
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3 и 4 апреля в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе штаб-квартиры НАТО.

«Министры иностранных дел стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 апреля 2025 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Марка Рютте», - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча руководителей МИД блока после смены власти в США, в ней ожидается участие госсекретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге.

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МИД НАТО

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