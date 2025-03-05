Очільники МЗС країн НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня

Засідання проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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3 та 4 квітня в Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Про це повідомили у пресслужба штаб-квартири НАТО.

«Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 квітня 2025 року. Засідання проходитимуть під головуванням Генерального секретаря НАТО Марка Рютте», - сказано в повідомленні.

Це буде перша зустріч очільників МЗС блоку після зміни владу у США, в ній очікується участь держсекретаря США Марко Рубіо.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі.

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