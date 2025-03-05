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Українці незабаром отримають кешбек за грудень та січень – Мінекономіки працює над виплатами

13:51, 5 березня 2025
3,4 мільйона українців отримають 714 мільйонів гривень кешбеку.
Українці незабаром отримають кешбек за грудень та січень – Мінекономіки працює над виплатами
Фото із відкритих джерел
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В Україні ще не були виплачені кошти за програмою «Національний кешбек» за грудень та січень, проте уряд запевняє, що ситуація під контролем. Пресслужба «Дії» повідомила, що кошти вже виділені, і виплати надійдуть найближчим часом. Однак точна дата їхнього надходження не вказана.

«Платежі опрацьовують, і 3,4 мільйона українців отримають 714 мільйонів гривень кешбеку за грудень і січень зовсім скоро», – йдеться у заяві.

Залишкові кошти можна буде витратити на такі потреби, як комунальні послуги, донати, військові облігації, медичні послуги та освіту.

Крім того, Міністертво економіки України запевнило, що виплати накопичених українцями коштів в рамках програми «Національний кешбек» за грудень 2024 року та січень 2025 року вже в обробці.

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Дія кешбек

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