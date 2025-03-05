В Украине до конца недели будет тепло – синоптики прогнозируют до +18 градусов

Теплая погода будет держаться примерно до 14 марта.

Фото: ukraina.info

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До конца этой недели в Украине ожидается теплая погода. По словам синоптика Наталки Диденко, днем температура воздуха поднимется до +14+16 градусов, а в некоторых районах центра и юга даже до +18 градусов.

Завтра, 6 марта, в Украине еще будут сильные ветры с порывами до 15-20 метров в секунду. Однако уже с 7 по 9 марта ветер стихнет, став умеренным или даже слабым, а погода будет солнечной или с переменной облачностью.

В Киеве завтра без осадков, однако ветер будет сильным и порывистым, а температура днем достигнет +15 градусов. В течение пятницы, субботы и воскресенья ветры ослабнут, и погода будет сухой и ясной. В пятницу температура поднимется до +15 градусов, а в субботу и воскресенье немного снизится до +10+12 градусов.

Ближайшее похолодание в Украине прогнозируют на 14-15 марта.

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