Новые изменения в Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах относительно исполнительного документа – текст

Изменения касаются порядка действий в случае выдачи исполнительного документа, одновременно являющегося судебным решением, в форме электронного документа.

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Государственная судебная администрация 4 марта 2025 года утвердила изменения в Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах.

Согласно приказу ГСА, изменения вносятся в раздел XIX Инструкции – «Обращение судебных решений к принудительному исполнению» и касаются выдачи исполнительного документа в электронном виде.

Таким образом, пункт 6 раздела XIX «Инструкции» теперь выглядит следующим образом:

«Судебные решения обращаются к исполнению после вступления в законную силу и возвращения дел в суд первой инстанции после апелляционного или кассационного рассмотрения, кроме случаев немедленного их исполнения.

В случае выдачи исполнительного документа, одновременно являющегося судебным решением (судебный приказ, постановление, определение), в форме электронного документа, информация о дате вступления решения законной силы указывается в отдельном электронном документе (справка о дате вступления решения в законную силу), который является неотъемлемой частью исполнительного документа. На справку о дате вступления решения в законную силу накладывается квалифицированная электронная подпись должностного лица, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2 раздела III Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений. Справка о дате вступления решения в законную силу должна обязательно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 – 3 части первой статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Если справка о дате вступления решения в законную силу не соответствует требованиям предусмотренным настоящим пунктом, исполнительный документ к которому прилагается такая справка, считается не соответствующим требованиям, установленным законом».

С полной версией приказа ГСА можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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