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Сын актера Михаила Боярского пытался отменить приговор в украинском суде – чем все закончилось

13:40, 5 марта 2025
Суд в Хмельницком в прошлом году заочно осудил на 15 лет Сергея Боярского за посягательство на территориальную целостность Украины.
Сын актера Михаила Боярского пытался отменить приговор в украинском суде – чем все закончилось
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений заочный приговор депутату госдумы РФ Сергею Боярскому, сыну актера Михаила Боярского. В прошлом году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Боярского обжаловала решение суда первой инстанции, утверждая, что ее подзащитный не был должным образом уведомлен о судебном процессе, а также обладает депутатским иммунитетом.

Согласно приговору, 45-летний Сергей Боярский, действуя в сговоре с другими депутатами, представителями российской власти и вооруженных сил, 15 февраля 2022 года принял участие в заседании Государственной думы РФ, где поддержал постановление с призывом к Путину рассмотреть признание так называемых «ЛДНР» как независимых государств.

Через неделю, 22 февраля 2022 года, он проголосовал за ратификацию договоров о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и самопровозглашенными республиками.

В апелляционной жалобе защита Боярского заявила, что суд якобы нарушил его право на защиту, так как дело рассматривалось в его отсутствие.

По словам адвоката, сторона обвинения не смогла предоставить доказательства того, что Боярский был надлежащим образом уведомлен о своем уголовном преследовании, предъявленных обвинениях и подозрении. Она также отметила, что уведомление о подозрении было отправлено на сайт приемной госдумы без официального перевода с украинского языка, что сделало невозможным его ознакомление с материалами дела.

Коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции.

Хмельницкий апелляционный суд указал, что дело рассматривалось в отсутствии обвиняемого (in absentia) в порядке специального судебного производства, что соответствует нормам международного права и практике Европейского суда по правам человека, при соблюдении требований УПК Украины о надлежащем уведомлении об обвинении, а также о времени и месте судебного разбирательства. В частности, вызов Боярского был опубликован в газете «Урядовий кур’єр», после чего он считается должным образом осведомленным о содержании обвинений.

Уведомление о подозрении Боярскому было вручено его адвокату, который представлял его интересы в рамках уголовного производства. Государство обеспечило обвиняемого защитником.

Апелляционный суд отметил, что после ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, за которые депутаты госдумы, включая Боярского, проголосовали единогласно, Россия, ссылаясь на необходимость помощи так называемым "ДНР и ЛНР", 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Это привело к гибели людей, причинению телесных повреждений различной степени тяжести, материальному ущербу, разрушению зданий, имущества и инфраструктуры.

Апелляционный суд подчеркнул, что депутаты госдумы не обладают функциональным иммунитетом ratione materiae от уголовной юрисдикции Украины в случаях совершения международных преступлений, нарушений норм jus cogens, включая преступление агрессии, военные преступления, геноцид и другие деяния, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

С текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/6637/23 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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