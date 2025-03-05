Операторам и провайдерам разрешили бронировать работников, занимающихся строительством сетей

Кабинет Министров 4 марта утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров. Такое решение призвано позволить операторам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время отключений электроэнергии, сообщили в Правительстве.
В частности, бронированию подлежат:
Для этого необходимо решение Минцифры о признании предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад.
Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:
Кроме того, мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, которые занимаются созданием энергонезависимых сетей вдоль автомагистралей и национальных дорог.
Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через Дию — аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование списка таких предприятий и в настоящее время разрабатывает критерии их включения.
Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, его исключат из списка, а бронирование работников будет аннулировано.
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