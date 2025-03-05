Операторам и провайдерам разрешили бронировать работников, занимающихся строительством сетей

Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать ряду требованиям.

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Кабинет Министров 4 марта утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров. Такое решение призвано позволить операторам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время отключений электроэнергии, сообщили в Правительстве.

В частности, бронированию подлежат:

Работники поставщиков телекоммуникационных услуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON.

Работники, строящие энергоустойчивые сети на автомагистралях и национальных дорогах, подлежат бронированию.

Для этого необходимо решение Минцифры о признании предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад.

Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:

Быть включенным Минцифры в список критически важных предприятий, занимающихся строительством сетей по технологии xPON.

Реализовывать проекты по развитию xPON-сетей и иметь утвержденные планы строительства минимум на один год.

Кроме того, мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, которые занимаются созданием энергонезависимых сетей вдоль автомагистралей и национальных дорог.

Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через Дию — аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование списка таких предприятий и в настоящее время разрабатывает критерии их включения.

Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, его исключат из списка, а бронирование работников будет аннулировано.

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