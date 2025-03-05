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Минкульт начнет выдавать письма содействия для выезда артистов и медийщиков с 7 марта, но не все так просто

14:09, 5 марта 2025
Артисты и медийщики должны будут заново подать документы для выезда за границу.
Минкульт начнет выдавать письма содействия для выезда артистов и медийщиков с 7 марта, но не все так просто
Фото из открытых источников
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С 7 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины начнет выдавать письма содействия для выезда артистов и медийщиков за границу. Однако, заявители должны будут подать документы заново в соответствии с новыми правилами.

Первый заместитель министра культуры Галина Григоренко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщила, что министерство начнет обработку заявлений с пятницы, 7 марта, несмотря на то, что для этого не предусмотрено дополнительных ресурсов.

«Выдавать письма мы сможем буквально на следующий день. В четверг опубликовано, начнем обрабатывать те засилы, которые будут, и в пятницу сможем готовить письма на выезд. Мы достаточно быстро их будем обрабатывать, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена, прямо скажем, штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял», - сказала Григоренко.

Важно, что ранее поданные заявки не будут рассматриваться: «Все то, что было подано ранее, мы не сможем предоставить письмо-содействие», - отметила она.

Согласно новым правилам, документы необходимо подавать после вступления в силу постановления. Также Министерство отметило, что документы следует подавать не позднее чем за 15 дней до планируемого выезда, а максимальный срок пребывания за границей составляет 60 дней.

Изменения, касающиеся юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, также стали частью нового постановления. Юридические лица должны иметь статус критичности, а предприниматели - осуществлять деятельность не менее трех лет.

«Судебно-юридическая газета» уже писала, что в комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу. По мнению народных депутатов, обеспечение выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу по «письмам содействия» Минкульта - это очень важный и насущный вопрос.

Напомним, что ряд СМИ недавно получили бронь от Минкульта. Однако с 3 марта Минкульт прекратил практику выдачи писем-ходатайств к Пограничной службе, по которым журналисты, деятели искусства и артисты выезжали за границу. В том числе – забронированные.

Добавим, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что 579 мужчин, выехавших по таким письмам-ходатайствам, после этого не вернулись – все они имели соответствующее письмо от Минкульта.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций граница

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