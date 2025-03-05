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Независимым артистам, которые не трудоустроены или не являются ФОП, не будут выдавать письма содействия для пересечения границы

14:25, 5 марта 2025
Это консолидированная позиция Правительства, так как невозможно проверить артиста, который просто существует вне правового поля государства, как независимое лицо.
Независимым артистам, которые не трудоустроены или не являются ФОП, не будут выдавать письма содействия для пересечения границы
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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не будет выдавать письма содействия для пересечения границы независимым артистам, которые не трудоустроены или не являются самозанятыми лицами в статусе физического лица-предпринимателя (ФОП). Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом заявила первая заместительница министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 5 марта.

«То, что существовало ранее, не совсем урегулированный процесс, точнее, абсолютно неурегулированный, позволяло нам выпускать за границу независимых артистов, которые не трудоустроены ни в учреждении культуры, ни в критически важном предприятии, не являются самозанятыми лицами в статусе ФОП.

На данный момент было принято консолидированное решение правительства, что, к сожалению, мы не сможем это контролировать. Поэтому сейчас артисты, не имеющие трудоустройства и не являющиеся самозанятыми лицами, остаются вне этого постановления», — заявила она.

Галина Григоренко добавила, что если такие лица будут включены в план работы МКСК по представлению определенных мероприятий за границей, то они смогут выезжать, но процесс будет дольше, так как необходимо будет внести этот мероприятие в план и утвердить приказом.

По ее словам, это консолидированная позиция Правительства, так как невозможно проверить артиста, который просто существует вне правового поля государства, как независимое лицо.

«Хотя мы понимаем, что таких людей много, среди них писатели и художники», — отметила она.

Как ранее мы сообщали, в комитете Верховной Рады должны были специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу.

Напомним, что ряд СМИ недавно получили бронь от МКСК. Однако с 3 марта МКСК прекратил практику выдачи писем-ходатайств к Пограничной службе, по которым журналисты, деятели искусства и артисты выезжали за границу. В том числе – забронированные.

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