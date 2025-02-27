Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки»

Уряд скасував норму, за якою Міністерство розвитку громад та територій, обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував постанову №213, якою внесені зміни до Правил перетинання державного кордону. Ми писали, що Кабмін змінив до того досить чітке правило, яке регулювало пропуск водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі, на розлоге формулювання.

У Державній прикордонній службі пояснили, що суть змін полягає у скасуванні норми, за якою Міністерство розвитку громад та територій або обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.

Ця норма більше не діє.

Як зазначили у Прикордонній службі, відсьогодні пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах. Відповідна постанова КМУ від 25.02.2025 № 213 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України» набрала чинності.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», з 3 березня призупиняється дія листів Мінкульту, за якими за кордон могли виїжджати медійники та митці.

Автор: Наталя Мамченко

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