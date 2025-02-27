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Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки»

13:50, 27 февраля 2025
Правительство отменило норму, согласно которой Министерство развития общин и территорий, областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи.
Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки»
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановление №213, которым внесены изменения в Правил пересечения государственной границы. Мы писали, что Кабмин изменил до того достаточно четкое правило, которое регулировало пропуск водителей, перевозящих гуманитарные грузы, на пространную формулировку.

В Государственной пограничной службе пояснили, что суть изменений заключается в отмене нормы, согласно которой Министерство развития общин и территорий или областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами.

Эта норма больше не действует.

Как отметили в Пограничной службе, с сегодняшнего дня пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях. Соответствующее постановление КМУ от 25.02.2025 № 213 «О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины» вступило в силу.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», с 3 марта приостанавливается действие писем Минкульта, по которым за границу могли выезжать медийщики и артисты.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ Кабинет Министров Украины пересечение границы

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Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки»

Правительство отменило норму, согласно которой Министерство развития общин и территорий, областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи.

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