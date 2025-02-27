БП ВС высказалась об безосновательности оставления иска без рассмотрения в случае неявки истца в судебное заседание

Большая Палата ВС отметила, что в случае неявки истца в судебное заседание без уважительных причин или неуведомление им о причинах неявки, если от него не поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если неявка препятствует рассмотрению дела.

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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию БП ВС по поводу безосновательности оставления иска без рассмотрения в случае неявки истца в судебное заседание.

Так, ВП ВС в постанові від 13.02.2025 року по справі №9901/437/21 вказала що, відповідно до частини першої статті 205 КАС України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно із частиною п'ятою вказаної статті у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб'єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.

Пунктом 4 частини першої статті 240 КАС України визначено, що суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб'єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності. Таким чином, обов'язковою підставою для прийняття ухвали про залишення позову без розгляду є, зокрема, саме повторне неприбуття позивача (якщо він не є суб'єктом владних повноважень) у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до статті 129 КАС України, за письмовою заявою учасника судового процесу, який не має електронного кабінету, текст повістки надсилається йому судом електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв`язку на відповідну адресу електронної пошти, номер факсу, телефаксу, телефону, зазначені у відповідній письмовій заяві.

По даній справі ВП ВС виснувала, що з огляду на наявність заяви позивача про розгляд справи за його відсутності, його вимушене перебування за межами території України, про що суд першої інстанції був повідомлений заявою, а також відсутність у позивача електронного кабінету та ненадходження від нього заяви в порядку статті 129 КАС України про згоду на отримання повідомлень від суду електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв`язку, судом першої інстанції допущено порушення норм процесуального права, а саме частини п'ятої статті 205 та пункту 4 частини першої статті 240 КАС України, що призвело до неправильного вирішення питання про залишення позову без розгляду.

Ознайомитись з постановою ВП ВС №9901/437/21 від 13.02.2025 року можна за посиланням.

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