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Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи

08:05, 27 февраля 2025
Правительство фактически отменило пункт правил пересечения границы, регулировавший пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи, введя вместо него новое правило, которое можно толковать достаточно широко.
Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи
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Кабмин опубликовал постановление №213, которым внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

В частности, в новой редакции изложен пункт 2-8.

Согласно новой редакции «в случае введения в Украине военного положения пропуск граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, направляющихся для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи, из числа лиц, указанных в пунктах 2-1, 2-6, 2-9, 2-14, 2-14, 2-20 настоящих Правил, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения такими лицами настоящих Правил».

Следует отметить, что в пункте 2-1, к примеру, речь идет о лицах, имеющих отсрочку от призыва, а в пункте 2-14 – вообще о разных категориях должностных лиц.

То есть, Кабмин изменил достаточно четкое правило, которое регулировало пропуск водителей, перевозящих гуманитарные грузы, на пространную формулировку.

Напомним, до изменений пункт 2-8 предусматривал, что «в случае введения в Украине военного положения пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения государственной границы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования относительно транспортных средств любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

  • военных, правоохранительных органов;
  • военных администраций;
  • медицинских учреждений;
  • отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается сроком не более шести месяцев.

Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации присылают в Администрацию Госпогранслужбы решение о выезде за пределы Украины указанных в абзаце первом этого пункта лиц для учета при их выезде за пределы Украины.

Лица, указанные в абзаце 1 этого пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных настоящим пунктом, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона «О пограничном контроле».

Теперь эти правила фактически заменены другой формулировкой.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины пересечение границы

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