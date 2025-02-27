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Кабмин опубликовал изменения по установлению доплаты до половины оклада за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников

07:45, 27 февраля 2025
Изменения касаются, в частности, аппарата Высшего совета правосудия, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, органов прокуратуры, судов, Национальной школы судей.
Кабмин опубликовал изменения по установлению доплаты до половины оклада за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников
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Правительство опубликовало постановление от 25 февраля №214, которым внесены изменения по установлению доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников.

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 9 марта 2006 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов».

Согласно этим изменениям предоставлено право руководителям органов, в частности секретариата Кабмина, Аппарата Верховной Рады, аппарата СНБО, аппарата Высшего совета правосудия, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, органов прокуратуры, судов в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливать специалистам и служащим (кроме заместителей руководителей структурных подразделений и их заместителей) доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников таких же категорий – в размере до 50% должностного оклада по основной работе с использованием для этого до 50% должностного оклада отсутствующего работника.

Также внесены изменения в постановление КМУ «Некоторые вопросы материального обеспечения работников Национальной школы судей Украины» № 935, согласно которым можно устанавливать доплату работникам (кроме проректора, руководителя аппарата, руководителей структурных подразделений и их заместителей) за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников таких же категорий — в размере до 50% должностей до 50% должностного оклада отсутствующего работника.

Руководителям государственных органов и бюджетных учреждений поручено обеспечить исполнение этого постановления исключительно внутри фонда заработной платы, предусмотренного в сметах соответствующих органов и учреждений.

Аналогичные изменения внесены в постановления КМУ:

  • Вопросы оплаты труда работников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Национального института стратегических исследований, Исследовательской службы Верховной Рады Украины, должности которых не относятся к должностям государственной службы №930
  • Некоторые вопросы материального обеспечения работников Тренингового центра прокуроров Украины №1307
  • Об условиях оплаты труда работников Высшей школы публичного управления №552
  • Об условиях оплаты труда работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов №1123
  • Порядка привлечения временного персонала к выполнению работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, обработке, обобщению ее результатов и оплате труда такого персонала №1225.

Автор: Наталя Мамченко

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