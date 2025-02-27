Кабмин опубликовал изменения по установлению доплаты до половины оклада за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников

Изменения касаются, в частности, аппарата Высшего совета правосудия, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, органов прокуратуры, судов, Национальной школы судей.

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Правительство опубликовало постановление от 25 февраля №214, которым внесены изменения по установлению доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников.

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 9 марта 2006 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов».

Согласно этим изменениям предоставлено право руководителям органов, в частности секретариата Кабмина, Аппарата Верховной Рады, аппарата СНБО, аппарата Высшего совета правосудия, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, органов прокуратуры, судов в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливать специалистам и служащим (кроме заместителей руководителей структурных подразделений и их заместителей) доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников таких же категорий – в размере до 50% должностного оклада по основной работе с использованием для этого до 50% должностного оклада отсутствующего работника.

Также внесены изменения в постановление КМУ «Некоторые вопросы материального обеспечения работников Национальной школы судей Украины» № 935, согласно которым можно устанавливать доплату работникам (кроме проректора, руководителя аппарата, руководителей структурных подразделений и их заместителей) за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников таких же категорий — в размере до 50% должностей до 50% должностного оклада отсутствующего работника.

Руководителям государственных органов и бюджетных учреждений поручено обеспечить исполнение этого постановления исключительно внутри фонда заработной платы, предусмотренного в сметах соответствующих органов и учреждений.

Аналогичные изменения внесены в постановления КМУ:

Вопросы оплаты труда работников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Национального института стратегических исследований, Исследовательской службы Верховной Рады Украины, должности которых не относятся к должностям государственной службы №930

Некоторые вопросы материального обеспечения работников Тренингового центра прокуроров Украины №1307

Об условиях оплаты труда работников Высшей школы публичного управления №552

Об условиях оплаты труда работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов №1123

Порядка привлечения временного персонала к выполнению работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, обработке, обобщению ее результатов и оплате труда такого персонала №1225.

Автор: Наталя Мамченко

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