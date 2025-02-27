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Кабмін опублікував зміни щодо встановлення доплати до половини окладу за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

07:45, 27 лютого 2025
Зміни стосуються зокрема апарату Вищої ради правосуддя, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, органів прокуратури, судів, Національної школи суддів.
Кабмін опублікував зміни щодо встановлення доплати до половини окладу за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
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Уряд опублікував постанову від 25 лютого №214, якою внесені зміни щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Так, внесені зміни до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Відповідно до цих зміни надано право керівникам органів, зокрема секретаріату Кабміну, Апарату Верховної Ради, апарату РНБО, апарату Вищої ради правосуддя, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, органів прокуратури, судів у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій — у розмірі до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника.

Також внесені зміни до постанови КМУ «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України» № 935, відповідно до яких можна встановлювати доплату працівникам (крім проректора, керівника апарату, керівників структурних підрозділів та їх заступників) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій — у розмірі до 50% посадового окладу за основним місцем роботи з використанням на зазначену мету до 50% посадового окладу відсутнього працівника.

Керівникам державних органів та бюджетних установ доручено забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, передбаченого в кошторисах відповідних органів та установ.

Аналогічні зміни внесені до постанов КМУ:

  • Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Дослідницької служби Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби №930
  • Деякі питання матеріального забезпечення працівників Тренінгового центру прокурорів України №1307
  • Про умови оплати праці працівників Вищої школи публічного управління №552
  • Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів №1123
  • Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу №1225.

Автор: Наталя Мамченко

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