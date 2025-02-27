Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медичних вантажів і гуманітарної допомоги

Уряд фактично скасував пункт правил перетинання кордону, який регулював пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги, увівши замість нього нове правило, яке можна тлумачити досить широко.

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Кабмін опублікував постанову №213, якою внесені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

А саме, у новій редакції викладено пункт 2-8.

Відповідно до нової редакції «у разі введення в Україні воєнного стану пропуск громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, з числа осіб, зазначених у пунктах 2-1 , 2-6 , 2-9 , 2-14, 2-20 цих Правил, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за умови виконання такими особами цих Правил».

Слід зазначити, що у пункті 2-1, до прикладу йдеться, про осіб, які мають відстрочку від призову, а в пункті 2-14 – взагалі про різні категорії посадовців.

Тобто, Кабмін змінив до того досить чітке правило, яке регулювало пропуск водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі, на розлоге формулювання.

Нагадаємо, до змін пункт 2-8 передбачав, що «у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці 1 цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці 1 цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону «Про прикордонний контроль».

Тепер ці правила фактично замінені іншим формулюванням.

Автор: Наталя Мамченко

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