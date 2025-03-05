В Минкультуры заявили, что в прошлом году 579 мужчин выехали за границу по письмам ведомства и не вернулись

Каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу не возвращается — Минкультуры.

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Первая заместитель министра культуры Галина Григоренко сообщила, что в 2024 году 579 мужчин, выехавших за границу с помощью писем содействия Министерству культуры и стратегических коммуникации, не вернулись в Украину.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть официальное письмо от Государственной пограничной службы, что за письмом-содействие от Министерства культуры за 2024 год не вернулось 579 мужчин", - сказала Григоренко, передает "Интерфакт-Украина".

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и медийщиков за границу.

В октябре 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу за разрешением от Минкультуры не возвращается.

Добавим, Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

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