Практика судов
  1. В Украине

В Минкультуры заявили, что в прошлом году 579 мужчин выехали за границу по письмам ведомства и не вернулись

13:59, 5 марта 2025
Каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу не возвращается — Минкультуры.
В Минкультуры заявили, что в прошлом году 579 мужчин выехали за границу по письмам ведомства и не вернулись
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первая заместитель министра культуры Галина Григоренко сообщила, что в 2024 году 579 мужчин, выехавших за границу с помощью писем содействия Министерству культуры и стратегических коммуникации, не вернулись в Украину.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть официальное письмо от Государственной пограничной службы, что за письмом-содействие от Министерства культуры за 2024 год не вернулось 579 мужчин", - сказала Григоренко, передает "Интерфакт-Украина".

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и медийщиков за границу.

В октябре 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу за разрешением от Минкультуры не возвращается.

Добавим, Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде доработали законопроект, который предусматривал запрет обжалования решений в социальных спорах в Верховный Суд

Комитет переработал законопроект, которым изначально предлагалось убрать из законодательства возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей

Новые изменения в Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах относительно исполнительного документа – текст

Изменения касаются порядка действий в случае выдачи исполнительного документа, одновременно являющегося судебным решением, в форме электронного документа.

Кабмин одобрил стратегию, которая предусматривает 789,3 млрд грн на развитие укрытий и других сооружений гражданской защиты

Правительство констатировало, что проблема с укрытиями имеет место, в частности, в связи с низкой сознательностью предпринимателей, и одобрило стратегию массового строительства укрытий, которая предусматривает расходы на 789,3 млрд грн до 2034 года.

Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Правительство предлагает внести изменения в закон о нотариате в части освобождения от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, но это коснется не всех.

Правительство изменило порядок проверки технического состояния автомобилей

Кабмин внес изменения в порядок проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния автомобилей и других транспортных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду