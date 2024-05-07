Галина Третьякова предлагает не отменять возможность обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова внесла альтернативный законопроект, которым, в отличие от законопроекта депутата Дениса Маслова, предлагается не отменять кассационное обжалование по делам о соцвыплатах.

Источник фото: Слуга народа/Facebook

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №11170, которым предлагается упразднить право обжаловать решения по социальным делам в Верховный Суд. Инициатором проекта выступает председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов вместе с коллегами, а авторами законопроекта являются судьи, в частности, судья Верховного Суда Андрей Жук и судья Днепропетровского окружного административного суда Андрей Рыщенко.

По мнению авторов, сейчас «административные суды перегружены делами о выплатах, перерасчете пенсий и других видов социальной помощи». Поэтому ситуацию нужно менять, потому что государство тратит средства на осуществление судопроизводства, люди недовольны тем, как рассматриваются дела в судах.

Следовательно, следует, среди прочего, отменить для людей возможность оспаривать решение судов по делам о соцвыплатах в Верховный Суд.

При этом не секрет, что в настоящее время в судах на рассмотрении немало других дел о получении социальных выплат военнослужащими и членами их семей. Подробно этот законопроект ранее описывала «Судебно-юридическая газета».

При этом ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблеме, постигшей в судах дела гражданских дружин погибших военнослужащих. А именно, проблема касалась неопределенности, какой суд – гражданский или административный – должен рассматривать этот вопрос, если речь идет и об установлении факта проживания одной семьей супругов без регистрации брака, и о получении соответствующей социальной помощи – социальных выплат. В частности, истица обратилась в Министерство обороны Украины с заявлением о получении единовременной денежной помощи в качестве члена семьи умершего военнослужащего. Однако комиссия Минобороны отказала ей в назначении помощи из-за отсутствия доказательств в подтверждение наличия у истицы статуса члена семьи погибшего военнослужащего – истица не предоставила решения суда, которым установлен факт их проживания одной семьей без регистрации брака.

30 апреля председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова зарегистрировала альтернативный проекту Дениса Маслова и судей админсудов законопроект 11170-2.

В отличие от основного проекта альтернативным законопроектом не предусмотрены сокращенные решения по делам, предусмотренным новой статьей 263-1 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Также в отличие от основного законопроекта предлагается:

1) не сокращать срок подачи субъектом властных полномочий отзыва на иск и всех необходимых доказательств во избежание снижения качества их подготовки и обеспечения возможности своевременно собрать доказательства для представления их в суд, которые в дальнейшем не будет принимать суд апелляционной инстанции независимо от причин их непредставления;

2) не лишать суд полномочия запрашивать у ответчика доказательства и таким образом сохранить обязанность суда относительно активного выяснения обстоятельств в социальных спорах, предусмотренного принципом официального выяснения всех обстоятельств по делу, относящемуся к основным принципам (принципам) административного судопроизводства (пункт 4 части третьей статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины);

3) не сокращать срок подачи апелляционной жалобы в социальных спорах и по типовым делам втрое с 30 до 10 дней;

4) не сокращать сроки пересмотра решений в социальных спорах судами апелляционной инстанции с 60 дней до 15 дней;

5) не запрещать кассационное обжалование судебных решений;

6) сохранить действующий срок подачи отзыва на иск, а также обеспечить возможность получения ответчиком всех документов для корректного формирования отзыва на иск, учитывая предложение увеличить срок рассмотрения дела судом с 30 до 60 дней.

Также предлагается:

дополнить в КАСУ перечень определений суда первой инстанции, подлежащих кассационному обжалованию, определением о наложении штрафа и других вопросов судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам, вынесенным судом в соответствии со статьей 382 КАСУ.

расширить в КАСУ перечень исключений судебных решений по делам незначительной сложности и другим делам, рассмотренным по правилам упрощенного искового производства, подлежащих кассационному обжалованию, случаем не учета выводов о применении норм права, изложенных в постановлениях Верховного Суда по делам незначительной сложности и другим делам, рассмотренных по правилам упрощенного искового производства (кроме дел, которые в соответствии с Кодексом рассматриваются по правилам 7 общего искового производства), в части, касающейся вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики.

Предусмотреть отсрочку и рассрочку исполнения, изменения или установления способа и порядка исполнения судебного решения по заявлению одной из сторон, а не по заявлению взыскателя, для достижения равенства сторон и возможности в некоторых случаях выполнить решение.

дополнить статью КАСУ относительно судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам положениями о неналожении штрафа за неисполнение решения по причине отсутствия соответствующего бюджетного финансирования, не являющегося личной виной руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за исполнение решения суда.

дополнить Закон «Об исполнительном производстве» положением, согласно которому ответственность за невыполнение решения, обязывающего должника совершить определенные действия, и решение о возобновлении на работе возможна только при наличии умысла.

Автор: Наталья Мамченко

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