Поступление-2024: в Украине стартовала регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Документы на основной период регистрации можно предоставить до 29 мая.

7 мая в Украине стартовала регистрация на основной период экзаменов в магистратуру и аспирантуру. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Предусмотрены два периода регистрации на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру:

основной - 7-29 мая (для участия в основной сессии)

дополнительный - 17-21 июня (для участия в дополнительной сессии - в этот период смогут зарегистрироваться те, кто не смог этого сделать во время основного периода регистрации)

Регистрация на экзамены пройдет в очном и дистанционном формате посредством взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают государственное предприятие «Инфоресурс» и Украинский центр оценивания качества образования.

«Консультацию можно получить по электронной почте или по телефону. Их заведения высшего образования разместят на страницах приемных комиссий на своих официальных вебсайтах», - говорится в сообщении.

Для дистанционной регистрации необходимо создать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов.

Среди них:

заполненное заявление-анкета для оформления экзаменационного листка со своей наложенной квалифицированной электронной подписью

документ, удостоверяющий личность, указанного в анкете-заявлении

документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету-заявление информации о РНОКПП

документ о полученной степени высшего образования (для студентов, завершивших обучение в прошлые годы)

справка о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2024 году

фотография для документов

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых (специальных) условий прохождения вступительных экзаменов)

В заявлении также необходимо указать населенный пункт, в котором абитуриент желает сдавать экзамен, название иностранного языка, из которого будет сдавать ЕВИ и название ЕФОВ.

«Отмечаем, что за границей мы имеем ограничения по количеству участников, которые могут проходить испытания. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора», - отметили в УЦОКО.

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