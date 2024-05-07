Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Поступление-2024: в Украине стартовала регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

18:14, 7 мая 2024
Документы на основной период регистрации можно предоставить до 29 мая.
Поступление-2024: в Украине стартовала регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 мая в Украине стартовала регистрация на основной период экзаменов в магистратуру и аспирантуру. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Предусмотрены два периода регистрации на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру:

  • основной - 7-29 мая (для участия в основной сессии)
  • дополнительный - 17-21 июня (для участия в дополнительной сессии - в этот период смогут зарегистрироваться те, кто не смог этого сделать во время основного периода регистрации)

Регистрация на экзамены пройдет в очном и дистанционном формате посредством взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают государственное предприятие «Инфоресурс» и Украинский центр оценивания качества образования.

«Консультацию можно получить по электронной почте или по телефону. Их заведения высшего образования разместят на страницах приемных комиссий на своих официальных вебсайтах», - говорится в сообщении.

Для дистанционной регистрации необходимо создать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов.

Среди них:

  • заполненное заявление-анкета для оформления экзаменационного листка со своей наложенной квалифицированной электронной подписью
  • документ, удостоверяющий личность, указанного в анкете-заявлении
  • документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету-заявление информации о РНОКПП
  • документ о полученной степени высшего образования (для студентов, завершивших обучение в прошлые годы)
  • справка о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2024 году
  • фотография для документов
  • медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых (специальных) условий прохождения вступительных экзаменов)

В заявлении также необходимо указать населенный пункт, в котором абитуриент желает сдавать экзамен, название иностранного языка, из которого будет сдавать ЕВИ и название ЕФОВ.

«Отмечаем, что за границей мы имеем ограничения по количеству участников, которые могут проходить испытания. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора», - отметили в УЦОКО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чего кандидатам на должности судей ожидать от практических заданий во время конкурсов на должности судей: позиция ВККС

Комиссия не требует от участников конкурса написания научных трактатов - необходимо написать понятное судебное решение с решением поставленной в задаче проблемы и качественной мотивацией постановленного решения.

Мужчина считал, что наличие у него отсрочки благодаря бронированию делает невозможным вручение ему «мобилизационной» повестки – что решил апелляционный суд

Влияет ли наличие бронирования от Минэкономики на возможность вручения лицу «мобилизационной» повестки, пояснил в своем решении Шестой апелляционный административный суд.

Прокурор считал, что участие обвиняемого с использованием собственных технических средств в судебном заседании в режиме видеоконференции противоречит УПК — что решил ВС

Как подчеркнул Кассационный уголовный суд, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда, и с помощью собственных технических средств.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду