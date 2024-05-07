Поступление-2024: в Украине стартовала регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

7 мая в Украине стартовала регистрация на основной период экзаменов в магистратуру и аспирантуру. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Предусмотрены два периода регистрации на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру:
Регистрация на экзамены пройдет в очном и дистанционном формате посредством взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают государственное предприятие «Инфоресурс» и Украинский центр оценивания качества образования.
«Консультацию можно получить по электронной почте или по телефону. Их заведения высшего образования разместят на страницах приемных комиссий на своих официальных вебсайтах», - говорится в сообщении.
Для дистанционной регистрации необходимо создать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов.
Среди них:
В заявлении также необходимо указать населенный пункт, в котором абитуриент желает сдавать экзамен, название иностранного языка, из которого будет сдавать ЕВИ и название ЕФОВ.
«Отмечаем, что за границей мы имеем ограничения по количеству участников, которые могут проходить испытания. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора», - отметили в УЦОКО.
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