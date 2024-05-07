В Киеве мужчина застрелил соседскую бельгийскую овчарку, привезенную из АТО

Владельцы погибшего Чипа утверждают, что сосед решился на убийство из-за лая собаки.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Подольском районе Киева мужчина застрелил соседскую бельгийскую овчарку. Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева 51-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным по статье 299 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина, находясь в частном доме в Подольском районе, сделал три выстрела в соседскую собаку породы "Бельгийская овчарка", которая погибла от полученных ранений.

Пес по имени "Чип" был привезен из зоны АТО в 2016 году и на протяжении многих лет верно охранял дом своих хозяев. По словам владельцев животного, сосед не терпел лая собаки и совершил убийство из-за этого.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Предусмотренная санкция за обвинение предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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