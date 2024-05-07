У Києві чоловік застрелив сусідську бельгійську вівчарку, привезену із АТО

Власники загиблого Чіпа стверджують, що сусід зважився на вбивство через гавкання собаки.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

В Подільському районі Києва чоловік застрелив сусідську бельгійську вівчарку. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 51-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною за статтею 299 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2024 року чоловік, перебуваючи в приватному будинку в Подільському районі, зробив три постріли у сусідського собаку породи «Бельгійська вівчарка», яка загинула від отриманих поранень.

Пес на ім'я «Чіп» був привезений із зони АТО у 2016 році і протягом багатьох років вірно охороняв будинок своїх господарів. За словами власників тварини, сусід не терпів гавкання собаки та вчинив вбивство через це.

Наразі проводиться досудове розслідування. Передбачена санкція за звинувачення передбачає до 3 років позбавлення волі.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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