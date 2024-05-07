На Закарпатті з Тиси витягли тіла 3 потопельників, 2 вдалося ідентифікувати

В Тисі загинули 28-річний житель Івано-Франківської області та 20-річний чоловік із Сумщини.

Джерело фото: ДПСУ

У Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса витягли тіла трьох потопельників. Про це повідомили в ДПСУ.

Місцевий рибалка сповістив про жахливу знахідку у воді прикордонників відділу «Яблунівка» Мукачівського загону. Після отримання сигналу на місце події прибув наряд, який виявив тіло людини без ознак життя. Також були запрослені працівники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Тіло, що було знайдено у воді, належало 28-річному жителю Івано-Франківської області. Під час подальшого пошуку водолази виявили ще дві загиблі особи, які знаходилися нижче за течією від кордону. Однією з них виявився 20-річний молодий чоловік із Сумської області, тоді як особу іншого потопельника поки що не встановлено.

Представники Держприкордонслужби знову закликають усіх громадян утримуватися від перепливання Тиси та уникати ризику для свого життя та здоров'я. Незважаючи на зниження рівня води, річка залишається небезпечною для перетину, особливо вночі, коли злочинні елементи можуть намагатися скористатися ситуацією для своїх цілей.

Джерело фото: ДПСУ

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