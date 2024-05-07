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На Закарпатье из Тисы вытащили тела 3 утопленников, 2 удалось идентифицировать

13:48, 7 мая 2024
В Тисе погибли 28-летний житель Ивано-Франковской области и 20-летний мужчина из Сумщины.
На Закарпатье из Тисы вытащили тела 3 утопленников, 2 удалось идентифицировать
Источник фото: ГПСУ
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В Закарпатье, недалеко от границы с Румынией, из реки Тиса вытащили тела трех утопленников. Об этом сообщили в ГПСУ.

Местный рыбак сообщил об ужасной находке в воде пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда. После получения сигнала на место происшествия прибыл наряд, который обнаружил тело человека без признаков жизни. Также были запрошены работники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Тело, которое было найдено в воде, принадлежало 28-летнему жителю Ивано-Франковской области. Во время дальнейшего поиска водолазы обнаружили еще два погибших лица, которые находились ниже по течению от границы. Одним из них оказался 20-летний молодой человек из Сумской области, тогда как личность другого утопленника пока не установлена.

Представители Госпогранслужбы вновь призывают всех граждан воздерживаться от переплытия Тисы и избегать риска для своей жизни и здоровья. Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной для пересечения, особенно ночью, когда преступные элементы могут пытаться воспользоваться ситуацией для своих целей.

Источник фото: ГПСУ

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