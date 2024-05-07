ФЛП на общей системе налогообложения получил роялти: как определять доход

Налоговики рассказали, что физлицо-общик не включает в состав расходов, непосредственно связанных с получением доходов, сумму уплаченного им роялти.

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, включает ли ФЛП на общей системе налогообложения в состав расходов сумму уплаченного ею роялти.

В соответствии с пп. 14.1.225 НКУ роялти – любой платеж, в том числе платеж, уплачиваемый пользователем объектов авторского права и (или) смежных прав в пользу организаций коллективного управления, согласно Закону Украины от 15.05.2018 №2415-VIII «О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», полученное как вознаграждение за использование или предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности, а именно: на любые литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио- или телевизионного вещания, передачи (программы) вещательных организаций, другие аудиовизуальные произведения, любые права, охраняемые патентом, любое которые зарегистрированы торговые марки (знаки на товары и услуги), права интеллектуальной собственности на дизайн, секретный чертеж, модель, формулу, процесс, права интеллектуальной собственности на информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау).

Не считаются роялти платежи, полученные:

как вознаграждение за использование компьютерной программы, если условия использования ограничены функциональным назначением такой программы и ее воспроизведение ограничено количеством копий, необходимых для такого использования (использование «конечным потребителем»);

за приобретение экземпляров (копий, экземпляров) объектов интеллектуальной собственности, в том числе в электронной форме, для использования по своему функциональному назначению для конечного потребления или для перепродажи такого экземпляра (копии, экземпляра);

за приобретение вещей (в том числе носителей информации), в которых воплощены или на которых содержатся объекты права интеллектуальной собственности, определенные в абзаце первом настоящего подпункта, в пользование, владение и/или распоряжение лица;

за передачу прав на объекты права интеллектуальной собственности, если условия передачи прав на объект права интеллектуальной собственности предоставляют право лицу, получающему такие права, продать или осуществить отчуждение другим способом права интеллектуальной собственности или обнародовать (разгласить) секретные чертежи, модели , формулы, процессы, права интеллектуальной собственности на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау), кроме случаев, когда такое обнародование (разглашение) обязательно согласно законодательству Украины;

за передачу права на распространение экземпляров программной продукции без права на их воспроизведение или если их воспроизведение ограничено использованием конечных потребителей.

Порядок налогообложения доходов физических лиц – предпринимателей определен ст. 177 НКУ.

Согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя. Пунктом 177.4 НКУ определен перечень расходов, напрямую связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, не содержащий расходов, понесенных в связи с уплатой роялти.

То есть физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения не включает в состав расходов, напрямую связанных с получением доходов, сумму уплаченного им роялти.

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