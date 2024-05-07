ФЛП на общей системе налогообложения получил роялти: как определять доход

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, включает ли ФЛП на общей системе налогообложения в состав расходов сумму уплаченного ею роялти.
В соответствии с пп. 14.1.225 НКУ роялти – любой платеж, в том числе платеж, уплачиваемый пользователем объектов авторского права и (или) смежных прав в пользу организаций коллективного управления, согласно Закону Украины от 15.05.2018 №2415-VIII «О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», полученное как вознаграждение за использование или предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности, а именно: на любые литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио- или телевизионного вещания, передачи (программы) вещательных организаций, другие аудиовизуальные произведения, любые права, охраняемые патентом, любое которые зарегистрированы торговые марки (знаки на товары и услуги), права интеллектуальной собственности на дизайн, секретный чертеж, модель, формулу, процесс, права интеллектуальной собственности на информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте (ноу-хау).
Не считаются роялти платежи, полученные:
Порядок налогообложения доходов физических лиц – предпринимателей определен ст. 177 НКУ.
Согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя. Пунктом 177.4 НКУ определен перечень расходов, напрямую связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, не содержащий расходов, понесенных в связи с уплатой роялти.
То есть физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения не включает в состав расходов, напрямую связанных с получением доходов, сумму уплаченного им роялти.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.