Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кому придется подождать

В случае недостаточного количества страхового стажа, выйти на пенсию можно в 63 или 65 лет.

Украинское законодательство предусматривает, что можно выйти на пенсию по возрасту в 60 лет как мужчинам, так и женщинам. Однако не все имеют возможность воспользоваться этим правом в том же возрасте.

Одним из условий получения пенсии в возрасте 60 лет является наличие страхового стажа продолжительностью не менее 31 года. В случае недостаточного стажа, лицу придется выходить на пенсию позже.

В случае недостаточного количества страхового стажа, выйти на пенсию можно в 63 или 65 лет. Для выхода на пенсию по возрасту в 63 года достаточно иметь 21 год стажа, а для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет.

Однако эти требования будут применяться только в 2024 году; после этого периода количество требуемых лет страхового стажа для получения пенсии будет постепенно возрастать до 2028 года.

Для выхода на пенсию в 60 лет стаж должен составлять:

в 2025 году – не менее 32 лет;

в 2026 году – не менее 33 лет;

в 2027 году – не менее 34 лет;

в 2028 году – не менее 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года стаж должен составлять:

в 2025 году - от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году - требования к стажу будут составлять от 23 до 33 лет;

в 2027 году - от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Если у человека в 65 лет нет необходимого количества страхового стажа, он сможет претендовать только на государственную социальную помощь.

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