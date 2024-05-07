Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

На заседании Высшего совета правосудия 7 мая 2024 года были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил ВСП.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

- Иващенко Станислава Александровича - с должности судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;

- Клименко Андрея Николаевича - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова.

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