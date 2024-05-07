Швеция облегчит жизнь украинских беженцев: что изменится

Украинцы в Швеции получат более быстрый доступ к социальным услугам.

Источник фото: zakordon.rayon.in.ua

Правительство Швеции планирует упростить процедуру регистрации для украинцев, которые находятся в стране, чтобы они могли быстрее получить номера социального страхования, что откроет для них широкие возможности. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По текущим правилам, украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их включат в реестр населения и выдают номер социального страхования. Однако, правительство Швеции предлагает сократить этот срок до одного года. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Мария Мальмер Стенергард, министр по вопросам миграции Швеции, объяснила, что это означает, что украинцы получат доступ к медицинской и стоматологической помощи, смогут ухаживать за детьми и будут иметь идентификационный номер банка, что облегчит их связи с органами власти и школой.

Зарегистрированные в национальном реестре украинцы смогут участвовать в программе агентства занятости, которая оказывает поддержку в изучении языка и поиске работы. За участие в программе они будут получать больше денег, чем сейчас.

По состоянию на 1 ноября этого года ожидается, что около 33 тысяч украинцев будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через эту программу. Однако, украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье до получения статуса резидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.