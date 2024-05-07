Практика судов
  1. В мире

Швеция облегчит жизнь украинских беженцев: что изменится

16:09, 7 мая 2024
Украинцы в Швеции получат более быстрый доступ к социальным услугам.
Швеция облегчит жизнь украинских беженцев: что изменится
Источник фото: zakordon.rayon.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Швеции планирует упростить процедуру регистрации для украинцев, которые находятся в стране, чтобы они могли быстрее получить номера социального страхования, что откроет для них широкие возможности. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По текущим правилам, украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их включат в реестр населения и выдают номер социального страхования. Однако, правительство Швеции предлагает сократить этот срок до одного года. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Мария Мальмер Стенергард, министр по вопросам миграции Швеции, объяснила, что это означает, что украинцы получат доступ к медицинской и стоматологической помощи, смогут ухаживать за детьми и будут иметь идентификационный номер банка, что облегчит их связи с органами власти и школой.

Зарегистрированные в национальном реестре украинцы смогут участвовать в программе агентства занятости, которая оказывает поддержку в изучении языка и поиске работы. За участие в программе они будут получать больше денег, чем сейчас.

По состоянию на 1 ноября этого года ожидается, что около 33 тысяч украинцев будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через эту программу. Однако, украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье до получения статуса резидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор считал, что участие обвиняемого с использованием собственных технических средств в судебном заседании в режиме видеоконференции противоречит УПК — что решил ВС

Как подчеркнул Кассационный уголовный суд, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда, и с помощью собственных технических средств.

Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Кабмин продлил срок действия отсрочок, предоставленных в связи с бронированием, еще на месяц

Сроки действия отсрочек от призыва, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Минэкономики в связи с бронированием, не закончившихся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц.

Работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку – в Комитете пояснили, почему так происходит

Если предприятие несвоевременно «перебронирует» своего сотрудника, ТЦК имеет полное юридическое право его мобилизовать – в подкомитете Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности состоялось обсуждение вопросов бронирования.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду