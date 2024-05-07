Футбольный клуб «Динамо» оштрафовали на 35 тысяч гривен за нарушение правил эвакуации во время воздушной тревоги

Футбольный клуб «Динамо» оштрафовали на 35 тысяч гривен за нарушение правил эвакуации команды во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола, передает УАФ.
Отмечается, что спортсмены не соблюдали правила безопасности во время матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против СК «Днепр-1», который тоже был оштрафован за это нарушение, правда, уже на 50 тысяч.
Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет также рассмотрел момент с исключением защитника столичного клуба Александра Тимчика. За агрессивное поведение его отстранили от участия в соревнованиях на 3 матча, из которых на 1 условно.
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