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Футбольный клуб «Динамо» оштрафовали на 35 тысяч гривен за нарушение правил эвакуации во время воздушной тревоги

11:06, 7 мая 2024
Спортсмены не соблюдали правила безопасности во время матча против СК «Днепр-1», который тоже был оштрафован за это нарушение, правда, уже на 50 тысяч.
Футбольный клуб «Динамо» оштрафовали на 35 тысяч гривен за нарушение правил эвакуации во время воздушной тревоги
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Футбольный клуб «Динамо» оштрафовали на 35 тысяч гривен за нарушение правил эвакуации команды во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола, передает УАФ.

Отмечается, что спортсмены не соблюдали правила безопасности во время матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против СК «Днепр-1», который тоже был оштрафован за это нарушение, правда, уже на 50 тысяч.

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет также рассмотрел момент с исключением защитника столичного клуба Александра Тимчика. За агрессивное поведение его отстранили от участия в соревнованиях на 3 матча, из которых на 1 условно.

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