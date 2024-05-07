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Суд обязал облэнерго бесплатно подключить электроснабжение к дому внутренне перемещенного лица

12:18, 7 мая 2024
Дом, в который переехала переселенка, был отключен от электроэнергии, поскольку после смерти матери женщины там долго никто не проживал.
Суд обязал облэнерго бесплатно подключить электроснабжение к дому внутренне перемещенного лица
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Жительница Донецкой области переехала в Хмельницкую область после начала полномасштабной войны. Здесь получила статус внутренне перемещенного лица и поселилась в доме, унаследовавшем в 2011 году. После смерти матери там никто не проживал, и это, как пояснили в РЭС, стало причиной отключения здания от электроэнергии. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

У 2023 році жінка звернулася із заявою до АТ «Хмельницькобленерго» про заміну власника особового рахунку та підключення світла до будинку. Указала, що має інвалідність та є особою похилого віку й що у помешканні немає ніяких умов для проживання: газу, опалення, світла, води (без електрики не працює насос для її подачі). Проте обленерго їй відмовило.

Вона подала позов до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області й просила визнати дії АТ «Хмельницькобленерго» щодо відключення від електропостачання належного їй житла незаконними та зобов`язати його підключити електрику безоплатно.

Суд задовольнив позов. Виходив з того, що на час відключення будинку позивачки від електропостачання діяли Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕКП №28 від 31.07.1996 року, які не передбачали можливості відключення електроенергії в разі смерті споживача. Дія Кодексу систем розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених у 2018 році, не поширюється на правовідносини щодо електропостачання позивачки, які виникли у 2011 році після смерті її матері, тому вимога про необхідність сплатити кошти за під`єднання до електромережі – протиправна.

В апеляційній скарзі АТ «Хмельницькобленерго» просив скасувати рішення суду як незаконне та відмовити у задоволенні позову. Серед іншого апелянт зазначив, що позивачка, набувши право власності на будинок, не зверталася із заявою про укладення договору за Правилами користування електричною енергією, які діяли до 2018 року й у яких не було обмежень у часі в резервуванні потужності, хоча бачила, що будинок відключений від мережі електропостачання.

На думку колегії суддів Хмельницького апеляційного суду, доводи апеляційної скарги не спростовують висновку суду першої інстанції: на час виникнення спірних правовідносин діяли Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕКП №28 від 31.07.1996 року, які й слід застосувати.

Розділ «Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії» Правил не передбачав можливості відключення енергопостачання від об`єкта у разі смерті споживача. Про таке право не йдеться й у Типовому договорі про технічне забезпечення електропостачання споживача, затвердженого тією ж постановою.

«Посилання апелянта на те, що у зв`язку зі смертю споживача мало місце розірвання договору (яке є підставою для припинення енергопостачання), прямо суперечить нормам ч.ч. 1, 3 ст. 651 ЦК України, за якими зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін. При цьому умовами типового договору не передбачено розірвання договору в односторонньому порядку», – зазначив апеляційний суд.

Колегія суддів констатувала: місцевий суд дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав на відключення будинку від електропостачання й обґрунтовано зобов`язав АТ «Хмельницькобленерго» підключити електрику до житла позивачки безоплатно.

Апеляційну скаргу обленерго Хмельницький апеляційний суд відхилив.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3208/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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