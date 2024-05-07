Суд зобов’язав обленерго безоплатно підключити електропостачання до будинку внутрішньо переміщеної особи

Будинок, в який переїхала переселенка, відключили від електроенергії, оскільки після смерті матері жінки там довго ніхто не проживав.

Жителька Донецької області переїхала на Хмельниччину після початку повномасштабної війни. Тут отримала статус внутрішньо переміщеної особи й оселилася у будинку, що успадкувала 2011 року. Після смерті матері там ніхто не проживав і це, як пояснили у РЕМ, стало причиною для відключення будівлі від електроенергії. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

У 2023 році жінка звернулася із заявою до АТ «Хмельницькобленерго» про заміну власника особового рахунку та підключення світла до будинку. Указала, що має інвалідність та є особою похилого віку й що у помешканні немає ніяких умов для проживання: газу, опалення, світла, води (без електрики не працює насос для її подачі). Проте обленерго їй відмовило.

Вона подала позов до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області й просила визнати дії АТ «Хмельницькобленерго» щодо відключення від електропостачання належного їй житла незаконними та зобов`язати його підключити електрику безоплатно.

Суд задовольнив позов. Виходив з того, що на час відключення будинку позивачки від електропостачання діяли Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕКП №28 від 31.07.1996 року, які не передбачали можливості відключення електроенергії в разі смерті споживача. Дія Кодексу систем розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених у 2018 році, не поширюється на правовідносини щодо електропостачання позивачки, які виникли у 2011 році після смерті її матері, тому вимога про необхідність сплатити кошти за під`єднання до електромережі – протиправна.

В апеляційній скарзі АТ «Хмельницькобленерго» просив скасувати рішення суду як незаконне та відмовити у задоволенні позову. Серед іншого апелянт зазначив, що позивачка, набувши право власності на будинок, не зверталася із заявою про укладення договору за Правилами користування електричною енергією, які діяли до 2018 року й у яких не було обмежень у часі в резервуванні потужності, хоча бачила, що будинок відключений від мережі електропостачання.

На думку колегії суддів Хмельницького апеляційного суду, доводи апеляційної скарги не спростовують висновку суду першої інстанції: на час виникнення спірних правовідносин діяли Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕКП №28 від 31.07.1996 року, які й слід застосувати.

Розділ «Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії» Правил не передбачав можливості відключення енергопостачання від об`єкта у разі смерті споживача. Про таке право не йдеться й у Типовому договорі про технічне забезпечення електропостачання споживача, затвердженого тією ж постановою.

«Посилання апелянта на те, що у зв`язку зі смертю споживача мало місце розірвання договору (яке є підставою для припинення енергопостачання), прямо суперечить нормам ч.ч. 1, 3 ст. 651 ЦК України, за якими зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін. При цьому умовами типового договору не передбачено розірвання договору в односторонньому порядку», – зазначив апеляційний суд.

Колегія суддів констатувала: місцевий суд дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав на відключення будинку від електропостачання й обґрунтовано зобов`язав АТ «Хмельницькобленерго» підключити електрику до житла позивачки безоплатно.

Апеляційну скаргу обленерго Хмельницький апеляційний суд відхилив.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3208/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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