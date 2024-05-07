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Британія підозрює Китай у причетності до витоку інформації про військових

14:06, 7 травня 2024
Британське Міноборони зазнало хакерської атаки, в результаті якої стався масштабний витік інформації про військових.
Британія підозрює Китай у причетності до витоку інформації про військових
Джерело фото: Depositphotos
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Міністерство оборони Великої Британії стало жертвою хакерської атаки, що призвела до значного витоку особистої інформації британських військовослужбовців. За даними Sky News, уряд не вказує прямого замовника цієї атаки, але приписують причетність Китаю.

Система нарахування заробітної плати для активних військовослужбовців та деяких ветеранів потрапила під атаку, що призвело до розголошення їхніх особистих даних та банківських реквізитів. За словами депутата британського парламенту Тобіаса Еллвуда, Китай, ймовірно, зацікавлений у фінансово вразливих особах для їхнього використання у власних цілях.

За інформацією ВВС, міністр оборони Грант Шеппс має представити "багатоступеневий план" заходів для захисту військовослужбовців, які постраждали від цієї атаки.

Міністерство оборони Великої Британії сподівається, що військовослужбовці отримають необхідну підтримку та поради з питань безпеки, і наголошує, що всі виплати заробітної плати будуть здійснені цього місяця. Спеціальний комітет Міноборони працював в "прискореному режимі" протягом останніх 72 годин для з'ясування обставин цієї атаки, хоча досі не було виявлено конкретного витоку даних.

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