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Британия подозревает Китай в причастности к утечке информации о военных

14:06, 7 мая 2024
Британское Минобороны подверглось хакерской атаке, в результате которой произошла масштабная утечка информации о военных.
Британия подозревает Китай в причастности к утечке информации о военных
Источник фото: Depositphotos
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Министерство обороны Великобритании стало жертвой хакерской атаки, приведшей к значительной утечке личной информации британских военнослужащих. По данным Sky News, правительство не указывает прямого заказчика этой атаки, но приписывают причастность Китая.

Система начисления заработной платы для активных военнослужащих и некоторых ветеранов попала под атаку, что привело к разглашению их личных данных и банковских реквизитов. По словам депутата британского парламента Тобиаса Эллвуда, Китай, вероятно, заинтересован в финансово уязвимых лицах для их использования в собственных целях.

По информации ВВС, министр обороны Грант Шеппс должен представить "многоступенчатый план" мер для защиты военнослужащих, пострадавших от этой атаки.

Министерство обороны Великобритании надеется, что военнослужащие получат необходимую поддержку и советы по вопросам безопасности, и отмечает, что все выплаты заработной платы будут осуществлены в этом месяце. Специальный комитет Минобороны работал в "ускоренном режиме" в течение последних 72 часов для выяснения обстоятельств этой атаки, хотя до сих пор не было обнаружено конкретной утечки данных.

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