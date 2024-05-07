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В ТЦК в Кривом Роге военнообязанный умер из-за эпилептического приступа

10:04, 7 мая 2024
Смерть мужчины наступила в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья, которое сопровождалось признаками эпилептического приступа.
В ТЦК в Кривом Роге военнообязанный умер из-за эпилептического приступа
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В Кривом Роге на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел еще 5 мая. Как отмечается, мужчина умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья, сопровождавшегося признаками эпилептического приступа.

«Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия.

Выражаем соболезнования родным и близким умершего», — отметили в ТЦК.

По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых ТЦК просит воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений.

Напомним, Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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