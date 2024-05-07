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Минюст разъяснил, какие документы следует проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке

10:49, 7 мая 2024
Проверка недвижимости перед покупкой позволяет избежать возможных правовых проблем и рисков в будущем.
Минюст разъяснил, какие документы следует проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке
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При совершении сделки купли-продажи недвижимости важным условием является проведение комплексной проверки юридической чистоты недвижимости. Этот процесс включает в себя анализ документов, касающихся собственности на недвижимое имущество, а также выявление любых обременений, которые могут повлиять на правомерность и законность сделки.

Министерство юстиции Украины отмечает, что проверка недвижимости перед покупкой позволяет избежать возможных правовых проблем и рисков в будущем.

Основные аспекты проверки недвижимости

Проверка права собственности на недвижимость является важным условием заключения договора купли-продажи.

Перед заключением договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке нужно проверить документы, подтверждающие право собственности.

К документам, подтверждающим право собственности, относятся:

  • нотариально удостоверенный договор купли-продажи, пожертвования, пожизненного содержания (ухода), ренты, дарения, мены, наследственный договор;
  • свидетельство о приобретении арестованного недвижимого имущества публичных торгов (аукционов);
  • свидетельство о приобретении заложенного имущества на аукционе (публичных торгах);
  • свидетельство о праве собственности;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
  • договор о разделе наследственного имущества;
  • договор о прекращении права на содержание при условии приобретения права на недвижимое имущество;
  • договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество;
  • договор о выделении доли в натуре (разделение);
  • ипотечный договор, договор об удовлетворении требований ипотекодержателя, если условиями таких договоров предусмотрена передача ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки;
  • решение суда;
  • договор купли-продажи, зарегистрированный на бирже, заключенный в соответствии с требованиями законодательства и т.п.

При этом сделки по отчуждению и залогу имущества, право собственности на которое подлежит регистрации, удостоверяются при подаче документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на это имущество у лиц, которые его отчуждают.

Подтверждение факта наличия у лица определенных вещных прав обеспечивается путем использования Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а именно получение сведений из него в режиме реального времени.

Информация из Государственного реестра прав о зарегистрированных вещных правах, обременения вещных прав содержит актуальные на дату и время ее предоставления сведения о зарегистрированных вещных правах, обременения вещных прав, имеющиеся в Государственном реестре прав, а также соответствующие сведения из его неотъемлемой архивной составной части или сведения об отсутствии зарегистрированных вещных прав, отягощениях вещных прав (Актуальная информация).

По желанию лица информация из Государственного реестра прав о зарегистрированных вещных правах, обременения вещных прав также может дополнительно содержать сведения о приобретении, изменении и прекращении вещных прав, обременениях вещных прав, а также о внесенных изменениях в соответствующие сведения Государственного реестра прав и его неотъемлемой архивной составной части в хронологическом порядке (Детализованная информация).

Для получения информации из Государственного реестра прав в бумажной форме (Актуальная и Детализованная информация) необходимо обращаться к государственному регистратору прав на недвижимое имущество, администратору центра предоставления административных услуг или помощнику нотариуса, а в электронной форме (только Актуальная информация) информацию можно получить с помощью Портала Дія или портала «Онлайн дом юстиции».

Как известно, система государственной регистрации прав в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» введена в Украине с 1 января 2013 года.

До 1 января 2013 года государственная регистрация права собственности и других вещных прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, проводилась, в частности, согласно Временному положению о порядке государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 7 февраля 2002 года № 7/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 февраля 2002 года № 157/6445 (утратило силу), регистраторами бюро технической инвентаризации в Реестре прав собственности на недвижимое имущество и на бумажных носителях ( регистровых книгах и регистрационных делах), которые до сих пор хранятся в БТИ.

До 1 января 2013 г. государственная регистрация права собственности, права пользования (сервитут) земельными участками, права постоянного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков; права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис); права застройки земельного участка (суперфиций) проводилась территориальными органами земельных ресурсов (абзац третий пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 11 февраля 2010 г. № 1878-VІ «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений» и других законодательных актов Украины»).

На сегодняшний день обеспечение проведения государственной регистрации прав, согласно части первой статьи 6, статьи 10 Закона, относится к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, Киевского, Севастопольского городских, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, нотариусов.

Кроме того, в Минюсте отметили необходимость пересмотреть, не была ли осуществлена перепланировка, не снесены ли опорные стены. Если да, то это должно быть оформлено через разрешительные документы с выдачей нового технического паспорта.

Также следует проверить отсутствие долга за коммунальные услуги. Эта проверка поможет избежать возможных проблем и обеспечит безопасность при заключении соглашения о покупке недвижимости.

Чтобы быть уверенным, что квартира не является объектом судебных споров и на нее не наложен арест, следует проверить информацию о ней и его владельце с помощью Единого государственного реестра судебных решений.

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