Когда и как применяют штрафы за неподачу отчетности и неуплату налогов за период войны

ГНС привела детальное разъяснение относительно применения к налогоплательщикам, которые имеют возможность своевременно выполнять свои налоговые обязанности, штрафы за нарушение сроков для представления налоговой отчетности и уплаты налогов.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило особенности применения штрафных санкций за нарушение сроков, определенных НКУ для предоставления налоговой отчетности, уплаты налогов и сборов.

Относительно применения штрафных санкций за неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности

За непредставление или представление налогоплательщиком налоговой отчетности с нарушением сроков, определенных НКУ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размерах, установленных п. 120.1 НКУ, в зависимости от того, применялись ли к плательщику в течение года штрафные санкции за такое нарушение.

Для определения начала течения годового срока (365 или 366 календарных дней для високосного года) принимается дата вынесения контролирующим органом налогового уведомления-решения по результатам камеральной/документальной проверки контролирующего органа, как по основному так и неосновному месту учета плательщика по любым налогам и сборам за непредставление (несвоевременное представление) налоговой отчетности.

На период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ.

Согласно абзацу восьмому (абзацу шестому в редакции, действовавшей до 03.09.2023) пп. 69.1 подразд.10 разд. XX НКУ плательщики, имеющие возможность своевременно выполнять налоговые обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение обязанности по представлению отчетности, в том числе предусмотренной п. 46.2 НКУ, за 2021 год (для отчетности, подаваемой за годовой отчетный (налоговый) ) период), предельный срок представления которой приходится на период, начиная с 24.02.2022 по 01.06.2022, за I квартал 2022 года (для отчетности, подаваемой за квартальный отчетный (налоговый) период), и отчетности за февраль – май 2022 года (для отчетности, подаваемой за месячный отчетный (налоговый) период), при условии представления такой отчетности в контролирующий орган не позднее 20.07.2022.

Освобождение от ответственности не распространяется на годовые налоговые декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по транспортному налогу, по плате за землю, по единому налогу четвертой группы, которые подаются за текущий отчетный период не позднее 20 февраля текущего года.

Указанный вывод базируется на том, что предельный срок подачи налоговой отчетности за 2022 год не приходится на период, определенный пп. 69.1 подразд. 10 разд.XX НКУ (с 24.02.2022 по 01.06.2022), а предельный срок представления налоговой отчетности за 2021 год не приходится на период действия военного положения на территории Украины, поэтому сроки представления налоговой отчетности, определенные п. 69 подраздел. 10 разд. XX НКУ, не касаются представления налоговой отчетности по таким налогам за годовой отчетный период.

Следовательно, штрафные санкции, установленные п. 120.1 НКУ, применяются к плательщикам в случае неподачи или представления после 20.07.2022 налоговой отчетности по:

налога на прибыль, в т.ч. для неприбыльных учреждений и организаций, части чистой прибыли (дохода) – за 2021 год;

налога на прибыль, в т.ч. для некоммерческих учреждений и организаций, части чистой прибыли (дохода), единого налога третьей группы (со ставкой С или 5 процентов), рентной платы, экологического налога, сбора за места для парковки транспортных средств, туристического сбора – за I квартал 2022 года;

налога на прибыль (в случае представления отчетности в соответствии с пп. 133.4.3 НКУ), налога на добавленную стоимость (далее – НДС), рентной платы, платы за землю (в случае представления ежемесячно) – за февраль – май 2022 года;

налогов/сборов/платежей за другие отчетные периоды – позже сроков, определенных НКУ для представления налоговой отчетности по таким налогам/сборам/платежам.

2. Относительно применения штрафных санкций за нарушение правил уплаты (перечисления) согласованных сумм денежных обязательств

В случае неуплаты налогоплательщиком согласованной суммы денежного обязательства в течение сроков, определенных НКУ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размерах, установленных ст. 124 НКУ.

Согласно п. 124.1 НКУ в случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства (кроме денежного обязательства в виде штрафных (финансовых) санкций, примененных к нему на основании НКУ или иного законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы , а также пени, примененной к нему на основании НКУ или иного законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы) в течение отроков, определенных НКУ, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в следующих размерах:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – в размере 5 процентов погашенного бума налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – в размере 10 процентов погашенной суммы дополнительного долга.

Штраф, определенный п. 124.1 НКУ, применяется только после уплаты налогового (денежного) обязательства, поскольку указанный штраф рассчитывается от погашенной суммы налогового долга.

По результатам камеральных проверок штрафные санкции, определенные п. 124.2 и 124.3 НКУ, не применяются, поскольку в период проведения камеральной проверки контролирующий орган не имеет возможности доказать или опровергнуть обстоятельства, которые не могут иметь другой цели, кроме как невыполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных НКУ (письмо ГНС от 06.10.2023 №25118/7/99-00-04-02-04-07).

С учетом особенностей, определенных абзацем девятым пп. 69.1 подразд. 10 разд.XX НКУ, налогоплательщики, имеющие возможность своевременно исполнять обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение таких обязанностей по срокам уплаты налогов и сборов, в частности, за 2021 год (для годового отчетного (налогового) периода), за I квартал 2022 года (для квартального отчетного (налогового) периода), январь – май 2022 года (для месячного отчетного (налогового периода), при условии их уплаты не позднее 01.08.2022).

Необходимо учитывать, что положения пп. 69.1 подразд.10 разд. XX НКУ применяются к обязанностям уплаты отдельных налогов / сборов / платежей, в отношении которых НКУ определены отдельные сроки уплаты при установленном годовом отчетном периоде.

В частности, налоговое обязательство по плате за землю, определенное в годовой налоговой декларации, уплачивается равными долями за налоговый период, равный календарному месяцу, ежемесячно в течение 30 календарных дней, что наступают по последнему календарному дню налогового (отчетного) месяца (п. 287.3 НКУ ).

Ежемесячная уплата налогового обязательства по плате за землю за налоговый отчетный период, равный календарному месяцу, в случае предоставления годовой налоговой декларации рассматривается как уплата за месячный отчетный период.

Учитывая указанное, предприятие, имеющее возможность своевременно выполнять налоговые обязанности по соблюдению сроков уплаты платы за землю, освобождается от ответственности за нарушение сроков уплаты платы за землю за период январь – май 2022 года, при условии ей уплаты не позднее 01.08 .2022.

В случае уплаты платы за землю за январь – май 2022 позже 01.08.2022, а также за нарушение сроков уплаты за землю за июнь – декабрь 2022 года и последующие отчетные периоды предприятие не освобождается от ответственности, к плательщикам применяются штрафные санкции, определены ст. 124 НКУ.

Налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и единого налога четвертой группы, определенное в годовой налоговой декларации, уплачивается юридическими лицами:

авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации (пп. «б» пп. 266.10.1 НКУ);

авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации (пп. «б» пп. 267.8.1 НКУ);

ежеквартально в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала (пп. 295.9.2 НКУ).

Следовательно, уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога, вносимого ежеквартально единого налога четвертой группы, считается уплатой за квартальный отчетный период, и на нее распространяется действие абзаца девятого пп. 69.1 подразд.10 разд. XX НКУ.

Таким образом, за нарушение срока уплаты этих налогов за I квартал 2022 года такие плательщики освобождаются от ответственности при условии уплаты обязательств не позднее 01.08.2022.

С учетом вышеприведенного положения пп. 69.1 подразд.10 разд.XX НКУ не освобождают плательщиков от применения штрафных санкций, установленных п. 124.1 НКУ, в случае уплаты после 01.08.2022 согласованной суммы денежного обязательства по:

налога на прибыль, части чистой прибыли (дохода) – за 2021 год;

налога на прибыль, части чистой прибыли (дохода), единого налога третьей группы (со ставкой 3 или 5 процентов), единого налога четвертой группы, налога на недвижимое имущество, отличное от земельных участков, транспортного налога, экологического налога, рентной платы, туристического сбора , сбора за места для рюмки транспортных средств – за I квартал 2022 года;

налога на прибыль (налогоплательщиками, применяющими месячный отчетный (налоговый) период, согласно пп. 133.4.3 НКУ), НДС, единого налога третьей группы (со ставкой 2 процента), рентной платы, платы за землю – за январь – май 2022;

налогов/сборов/платежей за другие отчетные (налоговые) периоды – при нарушении сроков, определенных НКУ для уплаты таких налогов/сборов/платежей.

При этом отсчет срока задержки уплаты согласованной суммы денежного обязательства, установленного абзацами вторым и третьим п. 124.1 НКУ, в контексте платежей и отчетных периодов, указанных в пп. 69.1 подразд.10 разд. XX НКУ, начинается 02.08.2022.

Уплата в бюджет согласованных налоговых обязательств по СДС, задекларированных в представленной налоговой отчетности по НДС, производится со счета в системе электронного администрирования НДС плательщика, а уплата штрафных санкций – со счета в банке или небанковском предоставлении платежных услуг в соответствующий бюджет.

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