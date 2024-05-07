В ТЦК у Кривому Розі військовозобов’язаний помер через епілептичний приступ

Смерть чоловіка настала внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я, яке супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

У Кривому Розі на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Інцидент трапився ще 5 травня. Як зазначається, чоловік помер внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я, яке супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

«Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого», — зазначили в ТЦК.

Додається, що за фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких ТЦК просить утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень.

Нагадаємо, Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.

Також повідомлялося, що на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

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