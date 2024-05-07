Футбольний клуб «Динамо» оштрафували на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації під час повітряної тривоги

Футбольний клуб «Динамо» оштрафували на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації команди під час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, передає УАФ.
Зазначається, що спортсмени не дотримались правил безпеки під час матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти СК «Дніпро-1», який теж був оштрафований за це порушення, щоправда, вже на 50 тисяч.
Окрім цього, Контрольно-дисциплінарний комітет також розглянув момент з вилученням захисника столичного клубу Олександра Тимчика. За агресивну поведінку його відсторонили від участі у змаганнях на 3 матчі, з яких на 1 — умовно.
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