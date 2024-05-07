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Футбольний клуб «Динамо» оштрафували на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації під час повітряної тривоги

11:06, 7 травня 2024
Спортсмени не дотримались правил безпеки під час матчу проти СК «Дніпро-1», який теж був оштрафований за це порушення, щоправда, вже на 50 тисяч.
Футбольний клуб «Динамо» оштрафували на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації під час повітряної тривоги
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Футбольний клуб «Динамо» оштрафували на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації команди під час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, передає УАФ.

Зазначається, що спортсмени не дотримались правил безпеки під час матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти СК «Дніпро-1», який теж був оштрафований за це порушення, щоправда, вже на 50 тисяч.

Окрім цього, Контрольно-дисциплінарний комітет також розглянув момент з вилученням захисника столичного клубу Олександра Тимчика. За агресивну поведінку його відсторонили від участі у змаганнях на 3 матчі, з яких на 1 — умовно.

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