Швеція полегшить життя українських біженців: що зміниться

Українці в Швеції отримають швидший доступ до соціальних послуг.

Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua

Уряд Швеції планує спростити процедуру реєстрації для українців, які перебувають у країні, щоб вони могли швидше отримати номери соціального страхування, що відкриє для них широкі можливості. Про це повідомляє Sveriges Radio.

За поточними правилами, українці повинні прожити в Швеції три роки, перш ніж їх включать до реєстру населення та видають номер соціального страхування. Проте, уряд Швеції пропонує скоротити цей термін до одного року. Планується, що нові правила набудуть чинності з 1 листопада.

Марія Мальмер Стенергард, міністрка з питань міграції Швеції, пояснила, що це означає, що українці отримають доступ до медичної та стоматологічної допомоги, зможуть доглядати за дітьми та матимуть ідентифікаційний номер банку, що полегшить їхні зв'язки з органами влади та школою.

Зареєстровані в національному реєстрі українці матимуть можливість брати участь у програмі агентства зайнятості, яка надає підтримку у вивченні мови та пошуку роботи. За участь у програмі вони отримуватимуть більше грошей, ніж зараз.

Станом на 1 листопада цього року очікується, що близько 33 тисяч українців матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через цю програму. Однак, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло до отримання статусу резидента.

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