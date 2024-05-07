Практика судів
  1. У світі

Швеція полегшить життя українських біженців: що зміниться

16:09, 7 травня 2024
Українці в Швеції отримають швидший доступ до соціальних послуг.
Швеція полегшить життя українських біженців: що зміниться
Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Швеції планує спростити процедуру реєстрації для українців, які перебувають у країні, щоб вони могли швидше отримати номери соціального страхування, що відкриє для них широкі можливості. Про це повідомляє Sveriges Radio.

За поточними правилами, українці повинні прожити в Швеції три роки, перш ніж їх включать до реєстру населення та видають номер соціального страхування. Проте, уряд Швеції пропонує скоротити цей термін до одного року. Планується, що нові правила набудуть чинності з 1 листопада.

Марія Мальмер Стенергард, міністрка з питань міграції Швеції, пояснила, що це означає, що українці отримають доступ до медичної та стоматологічної допомоги, зможуть доглядати за дітьми та матимуть ідентифікаційний номер банку, що полегшить їхні зв'язки з органами влади та школою.

Зареєстровані в національному реєстрі українці матимуть можливість брати участь у програмі агентства зайнятості, яка надає підтримку у вивченні мови та пошуку роботи. За участь у програмі вони отримуватимуть більше грошей, ніж зараз.

Станом на 1 листопада цього року очікується, що близько 33 тисяч українців матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через цю програму. Однак, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло до отримання статусу резидента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

Прокурор вважав, що участь обвинуваченого з використанням власних технічних засобів у судовому засіданні в режимі відеоконференції суперечить КПК — що вирішив ВС

Як підкреслив Касаційний кримінальний суд, судове провадження може здійснюватися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду, і за допомогою власних технічних засобів.

Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Як кандидати на посади суддів апеляційних судів та ВАКС будуть складати тестові завдання: коментар ВККС

Тестові завдання будуть оприлюднені разом з відповідями, а виконувати їх будуть кандидати одразу на комп’ютерах.

Кабмін продовжив строк дії відстрочок, наданих у зв’язку з бронюванням, ще на місяць

Строки дії відстрочок від призову, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Мінекономіки у зв’язку з бронюванням, які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду