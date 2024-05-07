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Хто зможе вийти на пенсію у 60 років, а кому доведеться почекати

16:43, 7 травня 2024
У разі недостатньої кількості страхового стажу, вийти на пенсію можна у 63 роки чи 65 років.
Хто зможе вийти на пенсію у 60 років, а кому доведеться почекати
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Українське законодавство передбачає, що можна вийти на пенсію за віком у 60 років як чоловікам, так жінкам. Однак не всі мають можливість скористатися цим правом у цьому самому віці. 

Однією з умов для отримання пенсії у віці 60 років є наявність страхового стажу тривалістю не менше 31 року. У разі недостатнього стажу, особі доведеться виходити на пенсію пізніше

У разі недостатньої кількості страхового стажу, вийти на пенсію можна у 63 роки чи 65 років. Для виходу на пенсію за віком у 63 роки достатньо мати 21 рік стажу, а для виходу на пенсію у 65 років – 15 років.

Проте ці вимоги будуть застосовуватися лише в 2024 році; після цього періоду кількість необхідних років страхового стажу для отримання пенсії буде поступово зростати до 2028 року.

Для виходу на пенсію у 60 років стаж має становити:

  • у 2025 році — не менше 32 років;
  • у 2026 році — не менше 33 років;
  • у 2027 році — не менше 34 років;
  • у 2028 році — не менше 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки стаж має становити:

  • у 2025 році — від 22 до 32 років страхового стажу;
  • у 2026 році — вимоги до стажу становитимуть від 23 до 33 років;
  • у 2027 році — від 24 до 34 років;
  • у 2028 році — від 25 до 35 років.

Якщо людина у 65 років не матиме необхідної кількості страхового стажу, вона зможе претендувати лише на державну соціальну допомогу.

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