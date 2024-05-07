Вступ-2024: в Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури

Документи на основний період реєстрації можна подати до 29 травня.

7 травня в Україні стартувала реєстрація на основний період іспитів до магістратури та аспірантури. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Передбачено два періоди реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури:

основний ー 7–29 травня (для участі в основній сесії)

додатковий ー 17–21 червня (для участі в додатковій сесії - у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації)

Реєстрація на іспити відбуватиметься в очному та дистанційному форматі за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

«Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном. Їх заклади вищої освіти розмістять на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах», - йдеться у повідомленні.

Для дистанційної реєстрації необхідно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів.

Серед них:

заповнена заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом

документ, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві

документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для студентів, які завершили навчання в минулі роки)

довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році

фотокартка для документів

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань)

У заяві також необхідно вказати населений пункт, у якому абітурієнт бажає складати іспит, назву іноземної мови, із якої складатиме ЄВІ та назву ЄФВВ.

«Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору», - наголосили в УЦОЯО.

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