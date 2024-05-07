Вступ-2024: в Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури

7 травня в Україні стартувала реєстрація на основний період іспитів до магістратури та аспірантури. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Передбачено два періоди реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури:
Реєстрація на іспити відбуватиметься в очному та дистанційному форматі за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.
«Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном. Їх заклади вищої освіти розмістять на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах», - йдеться у повідомленні.
Для дистанційної реєстрації необхідно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів.
Серед них:
У заяві також необхідно вказати населений пункт, у якому абітурієнт бажає складати іспит, назву іноземної мови, із якої складатиме ЄВІ та назву ЄФВВ.
«Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору», - наголосили в УЦОЯО.
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