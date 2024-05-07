Галина Третьякова пропонує не скасовувати можливість оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати, зокрема військовослужбовців

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова внесла альтернативний законопроект, яким, на відміну від законопроекту депутата Дениса Маслова, пропонується не скасовувати касаційне оскарження у справах про соцвиплати.

Джерело фото: Слуга народу/Facebook

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №11170, яким пропонується скасувати право оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду. Ініціатором проекту виступає голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов разом із колегами, а авторами законопроекту є судді, зокрема, суддя Верховного Суду Андрій Жук та суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко.

На думку авторів, зараз «адміністративні суди перевантажені справами про виплати, перерахунок пенсій та інших видів соціальної допомоги». Тому ситуацію треба змінювати, бо держава витрачає кошти на здійснення судочинства, люди не задоволені тим, як розглядаються справи в судах.

Отже, треба, серед іншого, скасувати для людей можливість оскаржувати рішення судів у справах про соцвиплати до Верховного Суду.

При цьому, не секрет, що наразі у судах на розгляді чимало інших справ про отримання соціальних виплат військовослужбовцями та членами їх сімей. Детально цей законопроект раніше описувала «Судово-юридична газета».

При цьому раніше «Судово-юридична газета» розповідала про проблему, яка спіткала у судах справи цивільних дружин загиблих військовослужбовців. А саме, проблема стосувалася невизначеності, який суд – цивільний чи адміністративний – має розглядати це питання, якщо йдеться і про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, і про отримання відповідної соціальної допомоги – соціальних виплат. Зокрема, позивачка звернулася до Міністерства оборони України із заявою про отримання одноразової грошової допомоги як член сім’ї померлого військовослужбовця. Однак комісія Міноборони відмовила їй у призначенні допомоги через відсутність доказів на підтвердження наявності в позивачки статусу члена сім'ї загиблого військовослужбовця – позивачка не надала рішення суду, яким встановлено факт їх проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

30 квітня голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова зареєструвала альтернативний до проекту Дениса Маслова та суддів адмінсудів законопроект 11170-2.

На відміну від основного проекту альтернативним законопроектом не передбачено скорочених рішень у справах, передбачених новою статтею 263-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Також на відміну від основного законопроекту пропонується:

1) не скорочувати строк подання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов та всіх необхідних доказів задля уникнення зниження якості їхньої підготовки та забезпечення можливості своєчасно зібрати докази для подання їх до суду, які в подальшому не прийматиме суд апеляційної інстанції незалежно від причин їх неподання;

2) не позбавляти суд повноваження запитувати у відповідача докази і таким чином зберегти обов’язок суду щодо активного з’ясування обставин у соціальних спорах, який передбачений принципом офіційного з’ясування всіх обставин у справі, що належить до основних засад (принципів) адміністративного судочинства (пункт 4 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України);

3) не скорочувати строк подання апеляційної скарги в соціальних спорах та в типових справах втричі з 30 до 10 днів;

4) не скорочувати строк перегляду рішень у соціальних спорах судами апеляційної інстанції з 60 днів до 15 днів;

5) не забороняти касаційне оскарження судових рішень;

6) зберегти чинний строк подання відзиву на позов, а також забезпечити можливість одержання відповідачем усіх документів для коректного формування відзиву на позов, з огляду на пропозицію збільшити строк розгляду справи судом з 30 до 60 днів.

Також пропонується:

доповнити в КАСУ перелік ухвал суду першої інстанції, що підлягають касаційному оскарженню, ухвалою щодо накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 КАСУ.

розширити в КАСУ перелік винятків судових рішень у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження, що підлягають касаційному оскарженню, випадком не врахування висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до Кодексу розглядаються за правилами 7 загального позовного провадження), в частині, що стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики.

Передбачити відстрочення і розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення за заявою однієї із сторін, а не за заявою стягувача, для досягнення рівності сторін та можливості у деяких випадках виконати рішення.

доповнити статтю КАСУ щодо судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах положеннями стосовно не накладання штрафу за невиконання рішення з причини відсутності відповідного бюджетного фінансування, що не є особистою виною керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення суду.

доповнити Закон «Про виконавче провадження» положенням, відповідно до якого відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі можлива тільки в разі наявності умислу.

Автор: Наталя Мамченко

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