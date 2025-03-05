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У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду

14:19, 5 березня 2025
Комітет переробив законопроект, яким спочатку пропонувалося прибрати із законодавства можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей.
У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду
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Законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду, доопрацювали. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов. Новому законопроекту присвоять номер 11170-д. Його зареєструють у Верховній Раді незабаром.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у квітні 2024 року Денис Маслов разом з колегами зареєстрував законопроект 11170, яким пропонується скасувати право оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду. Нагадаємо, що соціальні справи – це також справи військовослужбовців та членів їх родин.

Пропонувалося, щоб рішення, пов’язані з пенсійними і соціальними виплатами набували чинності після апеляційної інстанції, щоб не перевантажувати Верховний Суд. Серед співавторів законопроекту був суддя Верховного Суду Андрій Жук.

Згодом голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова внесла альтернативний законопроект 11170-2, яким, на відміну від законопроекту депутата Дениса Маслова, пропонується не скасовувати касаційне оскарження у справах про соцвиплати.

Наразі невідомо, чи буде передбачати доопрацьований законопроект зміни до правил касаційного оскарження.

Денис Маслов лише повідомив, що прийняття законопроекту №11170-д «прискорить розгляд пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах».

У проекті, за його словами, йдеться про:

  • скорочені судові рішення — лише вступна та резолютивна частина з основними нормами права або посиланням на судову практику;
  • суди не витрачатимуть час на виготовлення повного тексту судового рішення;
  • скорочений строк на апеляційне оскарження (10 днів);
  • повернення апеляції без розгляду у разі несплати судового збору суб'єктом владних повноважень;
  • посилена відповідальність органів — Пенсійний фонд та інші держоргани мають обґрунтовувати законність своїх рішень ще ретельніше.

Автор: Наталя Мамченко

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У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду

Комітет переробив законопроект, яким спочатку пропонувалося прибрати із законодавства можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей.

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