У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду

Законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду, доопрацювали. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов. Новому законопроекту присвоять номер 11170-д. Його зареєструють у Верховній Раді незабаром.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у квітні 2024 року Денис Маслов разом з колегами зареєстрував законопроект 11170, яким пропонується скасувати право оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду. Нагадаємо, що соціальні справи – це також справи військовослужбовців та членів їх родин.
Пропонувалося, щоб рішення, пов’язані з пенсійними і соціальними виплатами набували чинності після апеляційної інстанції, щоб не перевантажувати Верховний Суд. Серед співавторів законопроекту був суддя Верховного Суду Андрій Жук.
Згодом голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова внесла альтернативний законопроект 11170-2, яким, на відміну від законопроекту депутата Дениса Маслова, пропонується не скасовувати касаційне оскарження у справах про соцвиплати.
Наразі невідомо, чи буде передбачати доопрацьований законопроект зміни до правил касаційного оскарження.
Денис Маслов лише повідомив, що прийняття законопроекту №11170-д «прискорить розгляд пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах».
У проекті, за його словами, йдеться про:
Автор: Наталя Мамченко
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